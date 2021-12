Vlahovic sui social: “Continuiamo a lavorare duramente”. E torna il cuore viola

Il centravanti viola, anche oggi a segno, ha condiviso il suo pensiero dopo la vittoria contro il Bologna

Con una bella frase in inglese, il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic celebra sui propri profili social - con tanto di cuoricino viola, tornato dopo un po' di tempo - la fondamentale vittoria dei viola in casa del Bologna. "Continuiamo così, lavorando duramente con questa personalità e restando uniti", il senso del suo pensiero. Anche oggi il bomber serbo ha timbrato il cartellino (dagli undici metri) e si dimostra ancora una volta fondamentale per le sorti viola.