Vlahovic: “Sconfitta di Cagliari brucia, vogliamo rialzarci subito”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai social della squadra viola:

Per me è importante fare gol ad ogni partita, voglio segnare sempre, sono un attaccante e vivo per il gol. I due gol di Cagliari non valgono niente perchè non abbiamo vinto, voglio che i miei gol servano a vincere le partite. Devo migliorarmi ancora, devo lavorare di più, devo trovare la continuità che serve per giocare a questi livelli. L’assistente di Montella Caccia era un grande attaccante, si può imparare tanto da lui, lavoriamo dopo ogni allenamento. Primavera? Per me non è mai un passo indietro, anche anno scorso lo dicevo, a me fa piacere aiutare i ragazzi e vincere. Voglio ringraziare Bigica, grazie a lui sono cresciuto molto. Commisso? Lui e tutta la società ci stanno molto vicini, è sempre un piacere vedere il presidente, perchè porta entusiasmo. Cagliari? Sconfitta che brucia molto, perchè è pesante, dobbiamo dare tutto per tornare sul nostro cammino e vincere. Ibrahimovic? Lui è il mio idolo, lo guardavo sempre da bambino, faceva dei gol straordinari. Il mio stile di gioco è stato creato molto su di lui e anche su Van Basten, ma per la professionalità ed il lavoro il mio esempio è Cristiano Ronaldo