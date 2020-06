Vlahovic: “Ribery è unico, finalmente si gioca. La mia esperienza col Covid…”

Intervista internazionale per Dusan Vlahovic, il gigliato ha parlato ai microfoni della BBC durante la trasmissione Sport Today. Numerosi gli argomenti affrontati dal centravanti gigliato:

Sono stati giorni difficili ma adesso siamo pronti ad affrontare nuove battaglie. Finalmente tutto sta tornando alla normalità, è una bella sensazione. Nuove regole? Le cinque sostituzioni ci aiuteranno, per noi sarà più facile dare tutto sul campo. Vogliamo giocare fortemente, è il nostro lavoro e la nostra passione. La mia esperienza con il Coronavirus? Ho avuto la febbre soltanto un giorno, tutto è tornato come prima velocemente. Pochi giorni dopo mi stavo già allenando da casa. Mi sono spaventato anche a causa della lontananza della mia famiglia, poi tutto è migliorato. Adesso facciamo il tampone ogni tre giorni ed è giusto così. La salute va al primo posto. Condividere lo spogliatoio con Ribery? Franck possiede una mentalità unica abbinata alla personalità del campione. Non avevo mai conosciuto qualcuno come lui. Giocare in Italia è davvero complicato per gli attaccanti a causa della tattica, ma con un fuoriclasse del calibro di Ribery non esiste più l’impossibile. Possiamo fare veramente bene nelle prossime dodici partite. Si è creato un giusto mix di veterani e di giovani promettenti come Chiesa, Castrovilli e Milenkovic.