Vlahovic, piccoli brividi: il 9 si ferma, ma rientra dopo pochi secondi

Bomber Vlahovic stringe i denti e continua ad allenarsi nonostante un piccolo problema

Qualche secondo di apprensione per Dusan Vlahovic, che dopo aver sparato alle stelle uno dei tanti palloni capitati alla sua portata nella seduta mattutina, si è accasciato a terra e si è portato fuori dal campo dolorante: subito preoccupazione generale, ma il serbo, dopo pochi secondi, è rientrato in campo con una smorfia, giusto in tempo per scaraventare in rete un altro tiro.