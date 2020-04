Vlahovic partecipa ad un torneo benefico di videogiochi. Sfiderà Ventola, Di Marzio e Canova

Attraverso una storia sul suo profilo instagram, Dusan Vlahovic ha comunicato la sua partecipazione ad un torneo di beneficienza indetto da GliAutogol, chiamato Fonzies Cup. In un quadrangolare sfiderà l’ex bomber Ventola, l’opinionista di mercato Gianluca Di Marzio e il cantante indie Canova. Il torneo sarà una sfida su Pes2020, famosissimo videogioco di calcio, questa sarà l’occasione di raccogliere fondi per donare alla Croce Rossa per fronteggiare l’emergenza COVID-19.