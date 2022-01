Vlahovic-Juventus, è fatta: accordo totale con gli agenti. Sabato le visite?

Fatta per Vlahovic alla Juventus: Ristic ha l'accordo con i bianconeri

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è notizia di questi istanti l'incontro tra la Juventus e l'entourage di Vlahovic che hanno raggiunto l'accordo per quanto riguarda il contratto del serbo. Il classe 2000 guadagnerà 7 milioni a stagione, adesso manca solo la chiusura ufficiale con la Fiorentina. Le parti hanno trovato l'intesa sulla base di 7 milioni fino al 2026 con opzione fino al 2027. Adesso si attende che Vlahovic si negativizzi dal Covid per poter sostenere le visite mediche con il nuovo club. Nell'incontro di oggi si è discusso anche delle commissioni, che si aggirerebbero attorno ai dieci milioni (lordi). Ora per la firma mancano solo le visite mediche: la Juventus è in attesa del tampone negativo del giocatore, che una settimana fa è risultato positivo al Covid. Se domani arriverà il via libera, potrà partire per Torino e sabato sottoporsi agli esami al J Medical.