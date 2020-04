Vlahovic: “Gol all’Inter il più importante. Cambierò esultanza”

Intervistato anche da calciomercato.com, l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha parlato anche del suo gol più bello e della maglia numero 9:

Per un attaccante tutti i gol sono bellissimi, però sicuramente, per importanza, metterei quello contro l’inter al Franchi. E’ stato bellissimo poter andare a esultare sotto la Fiesole. La mia esultanza l’ho presa da Memphis Depay, ma credo che la cambierò a breve. Soprattutto quando sono fuori casa, rischia di essere presa come una provocazione e non è assolutamente mia intenzione fare una cosa del genere.

La maglia numero 9? Il numero 9 è uno dei numeri più pesanti nella storia Viola, certo che mi piacerebbe indossarlo. Sarebbe uno stimolo in più e anche un onore.