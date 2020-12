“Vlahovic? Giusto insisterci: faccia le cose semplici senza paura. Anche Paolo Rossi…”

Di seguito un estratto del commento di Massimo Sandrelli ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

In casa Fiorentina c’è da sperare che l’esperienza vissuta fino ad ora faccia riflettere chi decide e chi finanzia le decisioni, perché è chiaro che c’è da muovere un po’ di carte. Vlahovic? Non voglio accostarlo a Paolo Rossi, ma un parallelo esiste; anche Bearzot insistette molto su Rossi agli inizi, che faceva faville a quanto si diceva negli allenamenti e in partita spariva. Secondo me è giusto continuare a puntare su di lui, se riesce a togliersi di dosso la paura che si sta portando dentro, cercando di fare le cose semplici, allora ci sta che si sblocchi, e comunque le alternative non sono un granché. Credo però ci voglia soprattutto un centrocampista.