Vlahovic già in palla, Saponara vuole mettere in difficoltà Montella: i migliori di Fiorentina-Val di Fassa Team

Prima sgambata per la Fiorentina e prima (e unica forse) pioggia di gol. 21 quelli rifilati al Val di Fassa Team da parte dei ragazzi di Montella che ha avuto qualche indicazioni dai suoi:

VLAHOVIC – Già in palla, dimostra che la condizione dopo pochi giorni di ritiro è già buona. Vuole mettere in difficoltà Montella e ci sta riuscendo a pieno. Anche se si dimostra gigante tra i bambini sfoggia tutto il repertorio: un gol con il piede forte, uno di testa e uno di tacco. Rispetto a Simeone – per il momento – è più avanti sia come forma che come freddezza sotto porta.

SAPONARA – La tecnica non si insegna e all’ex Empoli il piedino non è mai mancato. Elegante come sempre, disegna calcio a testa alta con il pallone tra i piedi. L’avversario non era certo dei più tosti da affrontare, ma segna un bel gol a giro e sforna assist per i compagni: quarantacinque minuti poco attendibili ma che possono far riflettere mister Montella sulla sua conferma.

HANCKO – Nei primi giorni di ritiro non aveva particolarmente impressionato: lo slovacco però si propone spesso in fase offensiva e timbra due volte il cartellino. Deve sfruttare la momentanea assenza di Biraghi per dire la sua.

MELI – Pochi minuti nel finale del primo tempo, un quarto d’ora nell’ultima parte della ripresa: quattro gol per il capitano della Primavera che fa vedere buone cose: si smarca bene al limite dell’area e sfoggia soprattutto un destro potente.