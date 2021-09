Vlahovic e suoi fratelli: gli ultimi casi spinosi in casa viola

Ecco i casi spinosi in casa viola prima di Dusan Valhovic. Così il suo addio sembra sempre più scontato

Partendo da Luca Toni che promise di rimanere, così come i Della Valle, per poi trasferirsi al Bayer Monaco un anno dopo. Riccardo Montolivo dichiarò pubblicamente di non voler rinnovare per poi firmare con il Milan e Jovetic, che fu multato per dichiarazioni non autorizzate per poi volare a Manchester sponda City dopo l'ottima stagione con Montella. Abbiamo anche Cuadrado, con un rinnovo già praticamente firmato e poi ceduto al Chelsea. Quest'ultimo diede in prestito ai viola Salah che, dopo 6 mesi pazzeschi, al momento del riscatto preferì la Roma. Con Bernardeschi e Chiesa, ceduti entrambi alla Juventus, abbiamo solo gli ultimi casi spinosi in casa viola che, con quello che sta succedendo con Vlahovic, non sembrano destinati a rimanere gli unici.