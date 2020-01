Vlahovic e la nuova occasione contro l’Inter

Dopo la gara di campionato del 15 Dicembre contro l’Inter, la Fiorentina torna ad affrontare la squadra nerazzurra (stavolta a Milano= per i quarti di finale di Coppa Italia. Contro la squadra di Conte, come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio, ci sarà anche lui: l’eroe della gara interna di Serie A che, con la sua prodezza nei minuti finali della gara, acciuffò un pareggio in extremis che salvò temporamente la panchina di Vincenzo Montella. Dall’altra parte avrà come avversario di reparto un altro centravanti in grado di vedere bene la porta: Romelu Lukaku con 18 reti totali in nerazzurro in tutte le competizioni. E oggi Dusan compie appena vent’anni. La gara di domani potrebbe essere l’occasione per farsi un grandissimo regalo di compleanno: un gol e perchè no, pure il passaggio di turno. Le altre squadre lo stanno già cercando (vedi Roma e Napoli) ma lui non ci sente. Dusan vede viola nel presente e nel futuro. Nonostante che l’attuale contratto scada nel 2023 entrambe le parti sembrano ben decise sul da farsi: intavolare subito una trattativa per il rinnovo successivo.