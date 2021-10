Vlahovic, che 2021! E’ sul podio dei bomber nei cinque campionati top europei

Meglio del centravanti viola fin qui hanno fatto solo Lewandowski ed Haaland

Un anno da ricordare, quello che sta per finire, per Dusan Vlahovic. Nella particolare classifica marcatori tra i cinque campionati più importanti d'Europa per quanto riguarda appunto il 2021, il centravanti della Fiorentina è sul podio. Terzo, per la precisione, con i suoi 25 gol (1 ogni 122'). Soltanto Robert Lewandowski ed Erling Haaland hanno fatto meglio, entrambi in Bundesliga. Il polacco del Bayern Monaco ha siglato, infatti, ben 36 gol quest'anno (1 ogni 63', un dato impressionante) mentre il norvegese del Borussia Dortmund 26 (1 ogni 88'). Lo riporta Sky Sport.