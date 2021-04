Viviano: “Vlahovic, che lotta con la Juve! Quarta è forte, mi piace da morire”

Il commento di Emiliano Viviano, intervenuto dalla Turchia dove gioca attualmente al Fatih Karagümrük

Durante il Pentasport di oggi, in onda sulle frequenze di Radio Bruno, è intervenuto anche l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano : "Si pensava di fare un progetto tecnico, ma c'è stata un po' di confusione , non è riuscito ed è subentrata la paura. La squadra però ha dei valori. Quello che mi ha più impressionato in negativo della squadra è il fatto che ha alternato prestazioni ottime ad altre poco buone, questo è segno di poca fiducia ".

"Per quanto riguarda le individualità io sono rimasto in maniera positiva da Martinez Quarta, secondo me è fortissimo, mi piace da morire. Anche Dragowski mi piace, è un ragazzo giovane e può crescere ancora molto. Vlahovic? Il ragazzo ha qualità, è molto forte. Mi ha impressionato per il modo in cui ha fatto la lotta con Bonucci, Chiellini e de Ligt, al di là dello scavetto. Sono molto ottimista per il futuro, lo dico perché ho avuto modo di conoscere Commisso, conosco Pradè, sono certo che le prospettive siano buone".