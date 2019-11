Viviano su Ibrahimovic: “Lo avrei visto bene con Ribery, la Fiorentina ha tutto tranne il centravanti”

Emiliano Viviano, ex portiere viola e tifoso della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile ritorno di Ibrahimovic in Italia:

Lo avrei visto bene in viola con Ribery, ma non mi risulta che lo desiderino. La Fiorentina ha tutto tranne il centravanti mentre gli altri club ce l’hanno anche se il Bologna gioca con Palacio come falso nove e Santander. Beh tra quest’ultimo e Ibra il paragone non si può fare, è un giocatore anche diverso.