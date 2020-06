Viviano: “Sono contento del pareggio tra Fiorentina e Brescia. I viola…”

Emiliano Viviano torna a parlare di Fiorentina e del suo futuro ai microfoni di TMW (VIVIANO SUL POSSIBILE RITORNO ALLA FIORENTINA)

Sulla possibilità di andare in B…

“Preferirei restare in Serie A e credo di poterlo fare. A una certa età e dopo tanti anni di carriera mi lego di più al progetto: se arrivasse una squadra di B con uno progetto ottimo non mi tirerei indietro”.

Sulla ripartenza della Serie A…

“Mi aspettavo anche peggio, al netto che si giochi senza tifosi ed è surreale. Ho visto chi ha perso poca filosofia, come l’Atalanta che sembra non si sia mai fermata. Bello rivedere il calcio, ci restituisce un po’ di normalità, sperando di andare in quella direzione o salta il giocattolino”.

Su Fiorentina-Brescia…

“Ho visto ritmi blandi inizialmente, poi la Fiorentina si è trovata sotto ed ha reagito, ottenendo il predominio con tante occasioni. Il Brescia era in grande emergenza, tutti si aspettavano una vittoria viola e forse sono anche un po’ contento, perché per loro è vitale fare punti mentre credo la Fiorentina non abbia troppo da chiedere a questo campionato”.