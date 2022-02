Viviano: “In porta Italiano punta sulla continuità. DV? Ho visto partire Bati…”

Dalla Turchia l'ex portiere gigliato è intervenuto alla trasmissione Viola su Rtv38

La Fiorentina non si scorda mai, specie se si è grandi tifosi della squadra gigliata. Come Emiliano Viviano ad esempio, lui che in porta nella squadra di Firenze ci ha anche giocato, seppur per un'unica stagione (quella 2012/2013). Da Istanbul, dove attualmente gioca - nel Fatih Karagümrük - l'estremo difensore di Fiesole è intervenuto in collegamento durante la trasmissione Viola, su Rtv38. Ecco alcune sue parole: