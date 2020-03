L’ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato così a Cronache di spogliatoio:

Noi portieri siamo tutti un po’ matti. A Firenze mi dicevano: ‘Va bene che il portiere deve essere grullo, ma tu te n’approfitti». A Bologna la città e la tifoseria erano magnifiche, a Genova anche, e poi ho coronato il sogno di giocare nella Fiorentina. A 8 anni andavo in curva, a 13 nei settori ospiti. I primi giorni sognavo: nonostante qualcuno mi dica ancora ‘però, peccato…’. Io ci ripenso solo in modo positivo. Avere la maglia gigliata con il mio nome dietro è indescrivibile. Quell’anno all’87° eravamo in Champions, poi andò il Milan. Era una Fiorentina di rinascita ed è stata un’esperienza gratificante».