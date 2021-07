Viviano: “Barone e Commisso ascoltino Italiano. Vlahovic? Lo vedo sereno”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, notoriamente vicino alle vicende di casa viola, è stato raggiunto dai microfoni di TMW Radio: “Cosa penso di Italiano? È un allenatore bravo e moderno, va nella stessa direzione del...

Ha poi continuato: "Cosa manca oggi a livello di rosa? Forse un play con caratteristiche diverse. Come andrà a finire con Vlahovic? Io penso si vada verso il rinnovo, lo vedo sereno. Dragowski? A me piace, poi dipende cosa vuole l'allenatore. Ricordo che si parlava di Gattuso che avrebbe voluto un portiere più bravo coi piedi, io Dragowski non l'ho visto giocare molto da dietro, ma scarso non mi sembra".