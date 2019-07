Vitale su Chiesa: “Avrà il muso quindici giorni, poi gli passa. Ci sono gli Europei, farà annata super”

Il dirigente sportivo fiorentino Pino Vitale a Radio Bruno:

Commisso ha detto che non lo avrebbe ceduto, hanno deciso. Non servono riunioni o altro, è tutto chiaro. Chiesa starà quindici giorni col muso, poi penserà anche agli Europei e si rimetterà a giocare bene. Il prossimo anno poi andrà via, mi sembra tutto chiaro. Tifosi? La gente dimentica e capisce, le sue aspirazioni sono normali ma si supera tutto. Il giocatore è serio, è un ragazzo perbene ed ha talento: ha tutti gli interessi per fare una grande stagione. La Juventus? Fanno la loro corsa, ma è persa in partenza. Chiesa ha un contratto di tre anni, la situazione è diversa da Bernardeschi. Balotelli? E’ un buon giocatore, al di là dei costi: lo prenderei.