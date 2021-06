Vitale: “Mendes lavora perché Gattuso faccia bene. Società? Servono poche figure”

Il rapporto da tenere con Jorge Mendes, la struttura societaria e non solo: il parere dell'esperto Pino Vitale

Poi prosegue: "I viola hanno due direttori, Burdisso credo sia preso per battere il mercato sudamericano ma va valutato, Pradè è da tanto nel calcio e prima di prendere un giocatore conterà anche la parola sua. Nel calcio devono comandare solo tre persone: presidente, direttore e allenatore. Per quanto Barone possa esser bravo, in Italia è ancora acerbo. Lui cura gli interessi di Commisso, ma non può fare calcio direttamente. Burdisso è stato preso per dare spunti tecnici, pareri su giocatori sudamericani. Probabilmente conosce giocatori buoni che costano poco, non è stato preso per fare affari come Kokorin... Ma alla fine di tutto non voglio vedere più la Fiorentina annaspare nella parte destra della classifica come negli ultimi due anni, perché Firenze non se lo merita e perché Commisso vuole investire tanto".