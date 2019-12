Vitale: “Commisso consigliato male. In società c’è un uomo di calcio, ma fa altro”

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato così a Radio Bruno Toscana:

Forse Commisso non è stato consigliato bene. Dare tutte le responsabilità a Montella è come sparare sulla Croce Rossa. Barone è uomo di fiducia di Commisso, ma non ha mai fatto calcio. C’è un uomo di calcio, ma fa altro nella società, ovviamente mi riferisco ad Antognoni. La Fiorentina non ha un’anima. Pedro? Il campionato brasiliano è diverso da quello italiano. Alla Fiorentina mancano un difensore, un centrocampista e un attaccante. A gennaio i giocatori importanti non si muovono, soprattutto verso una squadra che non gioca le coppe. Chiesa? La situazione ha inciso. Prima di tutto deve giocare bene per la Fiorentina, deve sputare sangue, non bastano cinque minuti come ieri.