Vitale: “Chiesa costa 70 milioni, non so chi potrà metterli. Iachini? Firenze vuole il nome…”

L’ex direttore generale dell’Empoli Pino Vitale è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno; di seguito un estratto dei suoi commenti sull’attualità di casa Fiorentina:

Iachini ha dodici partite per guadagnarsi la conferma. La gente a Firenze vuole il nome ma se Iachini farà bene penso possa giocarsela e rimanere alla Fiorentina. Banalmente bisognerà vedere che risultati farà da qui alla fine del campionato. Il mercato? Sarà sicuramente un mercato al ribasso, le società ci penseranno bene prima di spendere. Anche Chiesa giustamente lo vogliono tutti, ma la Fiorentina mette un paletto di 70 milioni, non so quante società vorranno spingersi fino a quel punto. Spalletti? Ha ancora un contratto con l’Inter, ci penserà bene prima di venir via. Se potrebbe stare anche un altro anno fermo? Credo potrebbe pensarci.