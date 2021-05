La Fiesole regala la statua a Batistuta e lui ringrazia con una doppietta alla Lazio

Era il 5 novembre 1995 e Batistuta festeggiava la centesima presenza in Serie A. Fu un bellissimo messaggio d'amore della Fiesole nei confronti del Re Leone

La Fiorentina scese in campo con: Toldo, Carnasciali, Serena, Piacentini, Amoruso, Padalino, Schwarz, Cois, Batistuta, Rui Costa, Baiano. La Lazio rispose con: Orsi, Negro, Favalli, Chamot, Nesta, Fuser, Winter, Di Matteo, Rambaudi, Casiraghi, Signori. La Fiesole era “vestita” di biancazzurro in onore della nazionale argentina.

Quel giorno, Batistuta fece a pezzi la difesa capitolina. Il primo tempo fu di studio. Nella ripresa la Fiorentina cambiò marcia. Al primo minuto Gabriel segnò l'1-0 con un delizioso pallonetto dopo un lancio di Padalino. Tifosi in festa e Re Leone ad esultare vicino alla sua statua, posizionata sotto la Curva Fiesole. Al 34' il numero nove raddoppiò con un magnifico lob su splendida verticalizzazione di Rui Costa. Il capitano gigliato festeggiò al meglio la centesima presenza in Serie A.

“I tifosi mi hanno fatto una sorpresa, mi hanno quasi messo in imbarazzo. Troppo, troppo davvero. Non ho parole per ringraziarli. Ranieri mi perdonerà se ho beccato l'ammonizione dopo il primo gol, ma era inevitabile, dovevo festeggiare sotto la curva dei tifosi un gol tra l'altro bellissimo. E per questo mi faccio i complimenti. Lo scudetto? Giusto l'entusiasmo, ma il nostro obiettivo resta l'Europa”, disse Batistuta nel post partita.