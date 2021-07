Viola Village, domani il taglio del nastro con mister Italiano: le info

Domani il via ufficiale al Viola Village

Domani mattina alle 10 sarà il momento dell'inaugurazione del Viola Village, con il classico rito del taglio del nastro. A presenziare alla mini cerimonia ci sarà anche mister Vincenzo Italiano. Dal pomeriggio inizieranno poi tornei e vari divertimenti per i tifosi, in modo particolare per i più piccoli, che potranno svagarsi in mezzo alla natura di Moena e ai colori viola.