Viola Park simbolo di forza e passione: qui nasce la nuova Fiorentina

Ieri la visita di Gravina e Dal Pino al Viola Park. Tanti elogi per un progetto che farà fare il salto di qualità alla Fiorentina

Nella giornata di ieri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, hanno visitato il futuro centro sportivo viola accompagnati dal presidente Rocco Commisso e tutta la dirigenza della Fiorentina. Come abbiamo visto, solo parole di elogio per un complesso sportivo pronto a mettere in atto un salto di qualità delle infrastrutture del calcio italiano non indifferente.