Viola Park: nella giornata di Sabato attesi Nardella e altri ospiti

Sabato il sindaco Nardella e altri rappresentati delle istituzioni visiteranno i cantieri del futuro Viola Park

Mentre il progetto del nuovo stadio è stato scoperto e studiato nei minimi dettagli, i cantieri del futuro Viola Park sono all'opera per completare il futuro centro sportivo viola. Come riportato da Radio Bruno, nella giornata di Sabato il sindaco Dario Nardella visiterà i cantieri di Bagno a Ripoli. Non sarà però l'unico ospite, infatti saranno presenti tutti i sindaci della Città Metropolitana e altri rappresentanti di istituzioni nazionali. Durante l'incontro sarà mostrato l'andamento dei lavori e l'impatto che avranno sul territorio circostante.