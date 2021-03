Viola Park, la situazione: “Lavoreremo anche il weekend, ma non ci fermino”

Fabrizio Vangi, impegnato con Vangi Costruzioni nei lavori sul nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

I lavori al centro sportivo stanno procedendo, gli scavi archeologici stanno andando avanti così come le piste di cantiere per i nuovi campi. Noi come impresa ci mettiamo il massimo impegno, appena sarà possibile lavorare al 100% lo faremo. Lavoreremo anche sabato e domenica, l’importante è che non ci fermi nessuno. Situazione attuale? C’è sempre da finire gli scavi archeologici, anche il cantiere va costruito. Da lì, in base al responso sul ricorso, partiranno gli scavi degli edifici e quant’altro.