Viola in Prestito – Ripresa problematica per Rasmussen

Il difensore gigliato Jacob Rasmussen ha disputato quest’ oggi da titolare un match di Zweite Bundesliga (seconda serie tedesca) con la maglia dell’Erzgebirge Aue. La gara contro il St. Pauli si è dimostrata più difficile del previsto ed ha visto il danese tra i protagonisti in negativo. L’ex Empoli, apparso non in condizione, infatti ha concesso un rigore agli avversari che sono riusciti ad agguantare la vittoria per 2 – 1.