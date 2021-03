Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina in prestito al Venezia, ha segnato un gol oggi nella partita persa contro il Lecce. Il giocatore viola è andato a segno sfruttando un bell’assist in area di rigore da parte di Esposito. Tuttavia la rete, la secondo per lui in questo campionato dopo quella al Pescara, non è bastata per evitare la sconfitta.