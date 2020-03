Viola a Udine con 47 persone. Alcuni componenti dello staff rimasti a Firenze

Come riferisce Radio Bruno, la comitiva viola partita nel pomeriggio per Udine conta 47 persone. I calciatori sono 23 (I CONVOCATI), il resto della truppa capitanata da Beppe Iachini conta invece 24 persone. L’emittente riferisce come non è escluso che alcuni componenti dello staff viola (non legati solo al campo) siano rimasti a Firenze per rispettare le norme di sicurezza legate al Coronavirus.