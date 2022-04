Vincenzo Italiano, un po’ Klopp e un po’ Conte: ecco perché

La Fiorentina di Italiano continua a vincere e a sorprendere: a chi si ispira davvero il suo gioco?

Sotto certi aspetti, il gioco di Italiano è molto simile al calcio tedesco del nuovo corso (per intenderci, dal 2006 in poi...). Brevi fraseggi a centrocampo, verticalizzazioni e cambi di gioco veloci. Gli esterni sono i veri protagonisti del suo calcio, senza alcuna differenza fra terzini e ali. Non è un caso che, sotto la sua guida, giocatori come Biraghi e Nico Gonzalez siano finalmente esplosi. Ma non solo. Infatti, anche i centrocampisti hanno un ruolo cruciale in tutto ciò: basti pensare a Torreira e Bonaventura. E' il frutto di anni di lavoro e studio: fondamentale per ottenere grandi risultati.