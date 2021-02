VIDEO – Prandelli sorride: contro la Samp tornerà la qualità di Castrovilli

Gaetano Castrovilli è pronto a tornare in campo. Una volta scontata la giornata di squalifica inflittagli dal giudice sportivo dopo il rosso diretto rimediato a Torino, il centrocampista viola rientrerà contro la Sampdoria. Un valore aggiunto evidente per una squadra che in particolare nell’ultima uscita contro l’Inter ha sofferto l’assenza di giocatori in grado di saltare l’uomo e fornire un aiuto in fase di rifinitura. Proprio contro il Crotone, in occasione dell’ultima vittoria dei viola in campionato, Castrovilli aveva dato una manifestazione esemplare di queste indispensabili qualità con la giocata che propiziava il gol dell’1-0 firmato da Bonaventura.