VIDEO – Piede caldo per Cabral. Il primo gol in allenamento del brasiliano

Il brasiliano si fa subito notare

Prove generali per quel che accadrà in campionato e in Coppa Italia? I tifosi Viola se lo augurano. Arthur Cabral (che aveva lavorato da solo ieri) è andato a segno per la prima volta in allenamento nella sessione odierna al Centro Sportivo di Davide Astori. La rete è tata documentata dalla stessa Fiorentina in un video postato sul suo profilo Facebook. Il classe '98 ha bucato il portiere con un bel destro a centro area. Queste le immagini.