VIDEO – La Fiorentina ricorda la prima tripletta di Toni in maglia viola

Era il 22 Ottobre 2005, e in un Fiorentina-Parma che si chiuse con un eloquente 4-1 Luca Toni metteva a referto la sua prima tripletta in maglia viola. La Fiorentina lo ha voluto commemorare con un post sul proprio profilo Instagram che raccoglie tutte le tre reti segnate dall’ex attaccante in quella partita.