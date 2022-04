VIDEO – Kouame, che prodezza: gol spettacolare in allenamento

L'attaccante dell'Anderlecht, in prestito dalla Fiorentina, stupisce tutti in allenamento con un gol spettacolare

Christian Kouame sta vivendo la sua stagione in prestito all'Anderlecht, dove ha registrato 11 reti tra campionato e coppa. Non si sa cosa la Fiorentina vorrà farci con il classe '97, ma intanto stupisce tutti con una prodezza durante l'allenamento. Ecco il video: