Vicesind. Firenze: “Rigore Roma? Ci diano meno ragione”

Il vicesindaco del Comune di Firenze, Cristina Giachi, è intervenuta a Radio Bruno Toscana:

Il secondo rigore per la Roma? Ci diano meno ragione e meno rigori a sfavore. Sono per l’applicazione del regolamento. L’incontro tra la Fiorentina e il Soprintendente Pessina sul centro sportivo? Quando si trovano soluzioni per il territorio siamo sempre contenti, non ci sono retropensieri. Siamo contenti se c’è sviluppo e se ci sono opportunità di lavoro.