Vicesind. Campi: “Con la Fiorentina contatti continui. La viabilità? Vi spiego i nostri progetti”

Giovanni Di Fede, vicesindaco di Campi Bisenzio, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Dopo le ultime novità si rafforza l’ipotesi di valutare l’opzione Campi, un terreno sufficiente e privato; già in passato ci fu un interessamento della vecchia proprietà, noi possiamo soddisfare le richieste della Fiorentina. La viabilità è un problema vero da affrontare, ma noi saremo in grado di presentare il nostro progetto infrastrutturale alla prima sollecitazione da parte della società viola. Nel nostro territorio operano numerose aziende che generano flussi automobilistici importantissimi. Sappiamo come fare, possiamo potenziare le linee ferroviarie e autostradali, ma sono infrastrutture che servono a tutti e che si dovranno migliorare comunque.

Costi di infrastrutturazione? Ancora non siamo a quel livello di discussione, ma possiamo realizzare la tramvia entro il 2024, il resto può essere pronto prima. Altri interessamenti? Dagli anni Ottanta una parte dell’area è diventata Villa Montalvo, l’altra è stata indicata come destinabile all’interesse sportivo per l’Area Metropolitana. L’incidenza dell’aeroporto è minimale, non c’è nessun problema se si segue il nostro progetto. Noi siamo più che disponibili a parlare, ma sia chiaro che non accettiamo diktat.

I contatti con la Fiorentina sono costanti: ci sono stati, ci sono e ci saranno.”