Vicesind. Campi: “Stadio grande opportunità. Area senza particolari criticità idrauliche”

Giovanni Di Fede, vice sindaco di Campi Bisenzio, ha parlato così dello stadio della Fiorentina in occasione della presentazione del Piano Strutturale in Consiglio comunale:

Il sindaco ritiene una grande opportunità la costruzione dello stadio a Campi Bisenzio, per i cittadini di Campi prima di tutto, per l’area metropolitana e per la Fiorentina e per le sue ambizioni di crescita. L’impianto sorgerebbe su un’area senza particolari criticità idrauliche, in una zona che ha già avuto una copianificazione con la Regione Toscana e le istituzioni con destinazione a carattere sportivo certamente non sufficiente, ma già in grado di poter continuare un lavoro di concertazione. Questo ipotetico intervento avrebbe la forza di mettere in moto quel concetto di sviluppo a nord-ovest da decenni auspicato e potrebbe rendere concreto un progetto di area vasta Firenze-Prato-Pistoia. Stadio o non stadio? Questo è il dilemma. A questa classe di amministratori tocca questo compito storico, non possiamo fallire. Dobbiamo muoverci sul piano pragmatico, l’area deve diventare una zona vissuta e fruibile, non solo un fatto a sé stante.