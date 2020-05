Vicepres. AIC: “Stipendi, ecco lo stato d’animo della Fiorentina. Nessuna nuova sui contratti”

Nel suo intervento al Pentasport di Radio Bruno Toscana, Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha affrontato anche la questione stipendi, dal punto di vista della Fiorentina:

“La ripartenza della Serie A il 13 giugno e il rischio infortuni? Questo è un aspetto penalizzante: non tanti calciatori sono abituati a rimanere fermi per così tanto tempo. La ripartenza o il 13 o il 20 consentirà comunque un minimo di preparazione ai tesserati. Quanto al taglio degli stipendi, ogni società è diversa dall’altra: non credo che alla Fiorentina, che non è ancora arrivata a una decisione, non ci sia un clima sereno per questo motivo. L’allungamento dei contratti? Non ho novità: la FIFA ci dice che se la stagione fosse prorogata i contratti avrebbero lo stesso valore”.