Vice Pres. Mediacom: “Fiero di far parte della famiglia Fiorentina. Con il Benfica 25mila tifosi”

Così il vice-presidente di Mediacom Joseph ‘Joe’ Appio ai microfoni di Radio Bruno: “I miei genitori sono della provincia di Matera, io sono nato nel New Jersey due giorni dopo che mia madre arrivò qui. Mia madre è entrata nel travaglio quando era ancora sulla barca per arrivare qui. La Fiorentina nel Bronx? Oggi è stato un grande successo, c’erano tantissime persone a supportare la squadra e Rocco, sono molto fiero di far parte della grande famiglia della Fiorentina. Se aiuto Rocco? Sì, per lo stadio e per la logistica, per il budget. Puntiamo ad avere successo non solo a Firenze ma anche qui negli Stati Uniti. La partita con il Benfica? Ci saranno circa venticinquemila persone, stiamo facendo grandi sforzi per l’organizzazione”.