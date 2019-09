Viali: “Mancavano giocatori del calibro di Caceres e Ribery. Ma parlare ora di ambizioni…”

Nel prepartita di Atalanta-Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’ex viola William Viali: “Sarà una partita molto interessante tra due squadre che propongono un calcio preparato. La Fiorentina è in crescita, mi aspetto una partita intensa e ricca di azioni interessanti. Ribery? Negli ultimi anni la Fiorentina è stata una squadra giovane, mancava un giocatore di questo livello per accelerare lo sbocciare di alcuni ragazzi promettenti. Caceres? Vale il discorso di Ribery, può aiutare la crescita e dare un apporto personale importante in fase difensiva. Ambizioni? Difficile dirlo ora, c’è molto tasso tecnico anche nelle squadre piccole. Dipenderà dalla crescita dei giovani, c’è tutto anche sotto l’aspetto ambientale che può aiutare”.