Viali: “Cagliari solo un passaggio a vuoto, Verona peggior cliente. Chiesa? Ok con Ribery”

L’ex viola William Viali, oggi allenatore, ha parlato a Radio Bruno del momento che sta attraversando la Fiorentina e di alcuni singoli: “Chiesa? Le prime partite con Ribery ha fatto molto bene, l’attaccante nel 3-5-2 è un ruolo che può fare perché vicino alla porta può sfruttare il suo gran calcio. Rispetto agli inizi dove giocava da esterno ci sono tempi di gioco diversi, può trovare continuità solo insistendo in quel ruolo. Mancando Ribery è calato, ma anche a Sassuolo giocò con grande anima. Il passaggio a vuoto di Cagliari? I sardi sono la squadra del momento, ma non c’è quella differenza vista in campo. C’è stato un approccio sbagliato, che unito alla grande forma degli avversari ha creato un primo tempo così negativo: in una stagione possono capitare questo tipo di match, ma sono casuali”.

L’ex difensore poi prosegue: “Squadra giovane? Il livello di questa Serie A non è così elevato, ma è migliorato perché anche le provinciali hanno alzato il tiro quest’anno. La Fiorentina ha gettato le basi con una squadra giovane e si è cavalcato l’entusiasmo iniziale (portato da Commisso n.d.r.) che ha fatto benissimo all’ambiente. Ora serve un salto di qualità a livello di personalità, perché oltre ai giovani ci sono anche giocatori esperti. Verona peggior cliente? Tatticamente è la squadra che ha avuto più continuità di prestazione in ogni partita. E’ una squadra molto aggressiva, come tutte quelle di Juric soffoca il gioco avversario e ribalta l’azione: anche senza grande qualità hanno creato empatia”.