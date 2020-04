Via alla Forza e Cuore Cup, Barone: “Intrattenimento per una giusta causa”. Tutte le info

Ecco il comunicato che si può leggere su Violachannel.tv in merito all’iniziativa della Forza e Cuore Cup:

Giovedì 23 Aprile, a partire dalle ore 15:00, la Fiorentina ESports e le compagini virtuali di Parma, Sassuolo, Cagliari, Verona, Lecce, Spal e Monza si sfideranno nella “FORZA E CUORE CUP”.

Le sfide saranno giocate sulla versione di FIFA 2020 per Ps4 e saranno trasmesse dal canale Twitch ufficiale della Fiorentina, oltre che dai vari canali Twitch dei Club partecipanti. Sarà inoltre possibile seguire alcuni match dei viola sulla pagina ufficiale Facebook.

Il Direttore Generale Joe Barone ha voluto così commentare l’evento: “Ci tengo innanzitutto a ringraziare i club che hanno aderito a questa bella iniziativa. Attraverso questo evento ci auguriamo di intrattenere i nostri tifosi che in questo momento sono chiusi a casa, ma vogliamo che questa sia l’occasione per ricordare la campagna Forza e Cuore che, grazie all’aiuto di tantissime persone, ha raccolto già più di 860.000 euro consentendo di dare supporto a medici e strutture ospedaliere che, in questo momento di grande difficoltà, stanno impegnandosi per sconfiggere il Covid-19”

Il Torneo si svolgerà nel corso di due giorni, le otto squadre si affronteranno giovedì in un girone all’italiana, e sabato 25 Aprile, a partire dalle ore 16:00, le prime quattro giocheranno le semifinali e le finali.

Durante i live su Twitch saranno fornite indicazioni per partecipare alla raccolta fondi “Forza e Cuore” (CLICCA)