Vertonghen pista concreta, ma attenzione alle pretendenti in Premier

Per la Fiorentina la possibilità di arrivare a Jan Vertonghen è sempre più concreta, con il difensore si svincolerà a fine stagione. Il Tottenham non ha intenzione di prolungare l’accordo con il 33enne difensore centrale, anche se il pericolo per i viola, oltre che dall’Italia, potrebbe arrivare ancora dalla Premier, visto che lo stesso Vertonghen ha ancora tanti estimatori in Inghilterra. Così riporta TuttoMercatoWeb.