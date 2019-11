Verso Verona: Montella sperimenta l’attacco pesante, possibile chance per Cristoforo

Altre indicazioni che arrivano in vista della trasferta di Verona. Come riporta Radio Bruno, Montella sembra sempre più intenzionato a sperimentare il nuovo attacco pesante con Chiesa e Ribery a supportare un vero numero 9 come Dusan Vlahovic.

Tante novità anche sul fronte centrocampo, in virtù delle assenze per squalifica di Pulgar e Castrovill. Badelj sarà affiancato da Benassi, che torna titolare dopo la gara contro il Sassuolo, e Cristoforo, in vantaggio su Zurkowski per completare il reparto. Per l’uruguagio ancora zero minuti in stagione a differenza del giovane polacco che invece è subentrato due volte nel corse delle prime giornate.