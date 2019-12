Verso Torino-Fiorentina: Montella “anticipa” la conferenza stampa

Si avvicina l’appuntamento tra Torino e Fiorentina per la 15esima giornata di campionato, in programma domenica alle ore 15 (ECCO CHI ARBITRERA’). E Vincenzo Montella anticipa i tempi della classica conferenza stampa prepartita: il tecnico parlerà infatti domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 12:45, all’interno della sala stampa dello Stadio “Artemio Franchi”, anzichè sabato come di consueto. Su Violanews.com potrete seguire la diretta testuale.