Verso l’Udinese: Vlahovic e Boateng scalpitano per una maglia da titolare. Pedro…

Anche contro l’Udinese Vincenzo Montella proseguirà con il 3-5-2 che ha dato equilibrio e soprattutto punti alla Fiorentina in questo avvio di stagione. Due elementi però, stanno cercando di far cambiare idea al tecnico viola, Kevin-Prince Boateng e Dusan Vlahovic: per i due sono arrivati ottimi movimenti e soprattutto gol negli ultimi allenamenti per cercare di mettere in difficoltà l’Aeroplanino per l’undici che andrà in campo domenica. Per Pedro invece, la condizione ottimale non è stata ancora trovata. Montella deciderà domani se convocarlo per la prima volta con i grandi oppure se fargli accumulare altri minuti con la Primavera di mister Bigica. Il brasiliano infatti ha lavorato in gruppo ma al momento non vi sono certezze sulla sua chiamata in prima squadra.