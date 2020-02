Verso l’Udinese: Badelj in vantaggio su Pulgar, dubbio centravanti

In vista della gara di domani alle ore 18 contro l’Udinese, che si giocherà a porte chiuse allo stadio Friuli, Beppe Iachini sta studiando la miglior formazione. Come racconta Radio Bruno, pochi dubbi di formazione per il tecnico viola. Dragowski in porta, mentre la difesa a tre rimane intoccabile con Milenkovic, Pezzella e Caceres. Nel centrocampo a cinque due novità, Lirola a destra, Igor a sinistra che prende il posto di Dalbert squalificato, mentre in cabina di regia ci sarà Badelj, affiancato da Castrovilli e Duncan. In attacco Chiesa è sicuro del suo posto, mentre è ballottaggio aperto tra Cutrone e Vlahovic, con l’ex Milan leggermente in vantaggio.