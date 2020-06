Verso il Sassuolo: probabile conferma del 3-5-2, Ribery di nuovo titolare?

Allenamento mattutino per la Fiorentina, impegnata mercoledì sera al Franchi contro il Sassuolo, reduce dal 3-3 contro il Verona. Contro i neroverdi rientrerà Federico Chiesa, ma Iachini dovrà fare a meno degli squalificati Caceres e Vlahovic.

Come riportato da Radio Bruno Toscana, il tecnico potrebbe confermare il 3-5-2. Ci sono alcuni ballottaggi: Ceccherini-Igor e Chiesa-Lirola, ma non è da escludere anche la panchina per Dalbert.

Centrocampo: Ghezzal è in vantaggio su Duncan, l’altra mezz’ala sarà Castrovilli, in cabina di regia dovrebbe tornare Pulgar.

Capitolo attacco: Ribery va verso una maglia da titolare, sarebbe la terza in nove giorni. Iachini, comunque, lo valuterà e ci penserà anche domani e mercoledì stesso perché l’ex Bayern Monaco deve essere gestito. A completare il reparto offensivo sarà Cutrone.