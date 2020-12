Verso il Sassuolo: Biraghi out, si scalda Barreca, Duncan migliora

Dopo la partita contro l’Atalanta, la Fiorentina – da oggi in ritiro in seguito alla sconfitta di ieri – affronterà mercoledì sera al Franchi il Sassuolo, reduce dalla sofferta vittoria contro il Benevento. Come riportato dal “Pentasport” di Radio Bruno, Cristiano Biraghi non sarà a disposizione di Cesare Prandelli per la gara contro gli emiliani a causa del problema muscolare rimediato a Bergamo. Al suo posto giocherà Barreca. Capitolo centrocampo: Duncan, alle prese con alcune noie fisiche, sta meglio e contro i neroverdi ci sarà.